Суточный прирост числа заражений коронавирусом в США превысил рекордные 136,3 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в США в сутки превысило рекордно высокий с начала пандемии уровень - 136,3 тыс. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в среду на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По сведениям университета, в США 10 ноября было подтверждено 136 325 случаев заражения новым коронавирусом. Данный показатель в стране превышает 100 тыс. новых случаев уже восемь дней подряд. 5 ноября было подтверждено 121 888 случаев, 6 ноября - 126 480, 7 ноября - 128 412, 8 ноября - 105 927. Предыдущий пик пришелся на 30 октября.

Техас стал первым штатом, в котором число случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн. Техас занимает по этому показателю десятое место в мире, опережая Италию (995 463) и уступая Колумбии (1 155 356). Из американских штатов к отметке в 1 млн случаев заражения также приближается Калифорния (991 162).