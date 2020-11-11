Школы Севастополя возобновят работу после каникул в очном режиме с 16 ноября

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Школы Севастополя с понедельника, 16 ноября, начнут работу в очном режиме с соблюдением усиленных противоэпидемических мер, сообщил губернатор Михаил Развожаев в среду на заседании оперативного штаба.

В последние недели в городе возвращены некоторые ограничения, действовавшие весной: введен обязательный масочный режим в помещениях и на транспорте, запрещены массовые мероприятия и экскурсии, не работают театры и кинотеатры, предпринят ряд других мер.

"Предлагается принять возобновление учебного процесса с понедельника во всех классах во всех школах города", - сказал Развожаев.

В свою очередь заместитель главы города Игорь Михеев уточнил, что есть возможность проводить термометрию на входе, организовать раздельный вход в школу и осуществлять другие санитарные меры. В случае выявления коронавируса или большой доли заболевших ОРВИ отдельные классы планируется закрывать на карантин, переводя школьников на дистанционное обучение. "Школы в целом готовы. Тестирование педагогов завершим до конца недели, последние тесты будут сделаны в субботу, в воскресенье к вечеру все результаты будут известны", - сообщил Михеев.

Он предложил протестировать и обслуживающий персонал школ. Губернатор поддержал эту идею, а также поручил возобновить прививочную кампанию от гриппа в образовательных учреждениях.

Замгубернатора Александр Кулагин также доложил, что в настоящее время прививки поставлены более чем 30 тыс. детей. "Это очень важно для защиты в первую очередь старшего поколения. Вакцинируя детей, мы защищаем бабушек и дедушек", - добавил он.