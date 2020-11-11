{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Документальный фильм о Грете Тунберг покажут в ограниченном российском прокате в ноябре

Его увидят зрители в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, сообщает пресс-служба фестиваля Beat Films

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Документальный фильм об экоактивистке Грете Тунберг Натана Гроссмана выйдет в ограниченный российский прокат с 22 по 29 ноября, его увидят зрители в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, сообщает пресс-служба фестиваля Beat Films.

На эту тему
Новая Жанна д’Арк или продукт пиара? Грета Тунберг — девочка, которая обвиняет президентов

"С 22 ноября Beat Films при поддержке посольства Королевства Швеции в России представляет серию премьерных показов фильма режиссера Натана Гроссмана "Я - Грета" в России: помимо нескольких сеансов в Москве, единственные показы пройдут в Петербурге и Екатеринбурге", - рассказали в пресс-службе.

Премьера картины состоялась в 2020 году на Венецианском кинофестивале, также ее показали на фестивале в Торонто. Показы в трех российских городах продлятся до 29 ноября, после чего фильм опубликуют на одной из онлайн-платформ.

Натан Гроссман познакомился с юной экоактивисткой во время ее первых "школьных забастовок", еще до того, как она стала известна во всем мире. Режиссер снимал жизнь Греты Тунберг в течение года, в объектив его камеры попали, в том числе, встречи с Эммануэлем Макроном и Папой Римским, плавание через Атлантику и выступление в ООН.

Теги
Франциск (Папа Римский)ШвецияРоссияМакрон, ЭмманюэльТунберг, Грета
Пандемия COVID-19
В Роспотребнадзоре сообщили, когда наберут добровольцев для испытаний вакцины "Вектора"
В ведомстве сообщили, что добровольцев наберут после определения точной даты начала пострегистрационных исследований
Читать полностью