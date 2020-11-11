Документальный фильм о Грете Тунберг покажут в ограниченном российском прокате в ноябре

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Документальный фильм об экоактивистке Грете Тунберг Натана Гроссмана выйдет в ограниченный российский прокат с 22 по 29 ноября, его увидят зрители в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, сообщает пресс-служба фестиваля Beat Films.

"С 22 ноября Beat Films при поддержке посольства Королевства Швеции в России представляет серию премьерных показов фильма режиссера Натана Гроссмана "Я - Грета" в России: помимо нескольких сеансов в Москве, единственные показы пройдут в Петербурге и Екатеринбурге", - рассказали в пресс-службе.

Премьера картины состоялась в 2020 году на Венецианском кинофестивале, также ее показали на фестивале в Торонто. Показы в трех российских городах продлятся до 29 ноября, после чего фильм опубликуют на одной из онлайн-платформ.

Натан Гроссман познакомился с юной экоактивисткой во время ее первых "школьных забастовок", еще до того, как она стала известна во всем мире. Режиссер снимал жизнь Греты Тунберг в течение года, в объектив его камеры попали, в том числе, встречи с Эммануэлем Макроном и Папой Римским, плавание через Атлантику и выступление в ООН.