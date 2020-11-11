{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Дегтярев заявил, что ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае стабилизировалась

Врио губернатора отметил, что в регионе уже нет проблем с поставками медикаментов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом нового типа стабилизировалась в Хабаровском крае благодаря запрету на проведение массовых мероприятий и другим ограничениям, сообщил в среду врио губернатора Михаил Дегтярев на телеканале "Россия-24".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"У нас количество выздоровевших приближается к количеству заболевших, ситуация стабилизировалась. Цифра заболевших в любом случае высокая, но, повторяю, ситуация стабилизировалась. <…> Отменили все массовые мероприятия, закрыли все театры, кинотеатры пока работают, но с существенным снижением загрузки. То есть все государственные учреждения мы закрыли, включая музеи", - сказал Дегтярев.

Также глава региона уточнил, что предприятиям было рекомендовано ввести гибкие рабочие графики, а местные хоккейные клубы начали проводить матчи без зрителей.

"Хотя жалоб много: есть очереди на КТ, есть очереди в поликлиниках. Как и везде. Но мы с этим как можем бороться - только лишь оптимизируя потоки пациентов. Очень много волонтеров нам помогают, 700 ординаторов и студентов старших курсов сегодня работают в больницах", - подчеркнул врио губернатора.

По словам Дегтярева, в регионе уже нет проблем с поставками медикаментов, а коечный фонд для пациентов с коронавирусом свободен на 22%. Кроме того, край закупил 30 тыс. экспресс-тестов.

За последние сутки в Хабаровском крае врачи выявили 248 жителей с коронавирусом и выписали 232 человека. Всего в регионе зарегистрировано 18 887 случаев заражения, выздоровели 12 426 жителей, 145 пациентов умерли.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский крайПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Роспотребнадзоре сообщили, когда наберут добровольцев для испытаний вакцины "Вектора"
В ведомстве сообщили, что добровольцев наберут после определения точной даты начала пострегистрационных исследований
Читать полностью