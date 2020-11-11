Дегтярев заявил, что ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае стабилизировалась

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом нового типа стабилизировалась в Хабаровском крае благодаря запрету на проведение массовых мероприятий и другим ограничениям, сообщил в среду врио губернатора Михаил Дегтярев на телеканале "Россия-24".

"У нас количество выздоровевших приближается к количеству заболевших, ситуация стабилизировалась. Цифра заболевших в любом случае высокая, но, повторяю, ситуация стабилизировалась. <…> Отменили все массовые мероприятия, закрыли все театры, кинотеатры пока работают, но с существенным снижением загрузки. То есть все государственные учреждения мы закрыли, включая музеи", - сказал Дегтярев.

Также глава региона уточнил, что предприятиям было рекомендовано ввести гибкие рабочие графики, а местные хоккейные клубы начали проводить матчи без зрителей.

"Хотя жалоб много: есть очереди на КТ, есть очереди в поликлиниках. Как и везде. Но мы с этим как можем бороться - только лишь оптимизируя потоки пациентов. Очень много волонтеров нам помогают, 700 ординаторов и студентов старших курсов сегодня работают в больницах", - подчеркнул врио губернатора.

По словам Дегтярева, в регионе уже нет проблем с поставками медикаментов, а коечный фонд для пациентов с коронавирусом свободен на 22%. Кроме того, край закупил 30 тыс. экспресс-тестов.

За последние сутки в Хабаровском крае врачи выявили 248 жителей с коронавирусом и выписали 232 человека. Всего в регионе зарегистрировано 18 887 случаев заражения, выздоровели 12 426 жителей, 145 пациентов умерли.