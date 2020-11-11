На Украине вводятся общенациональные ограничения и карантин выходного дня

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение отказаться от регионального адаптивного карантина и ввести общегосударственный с ограничениями, которые отвечают "оранжевому" уровню эпидемической опасности. Кроме того, с 14 по 29 ноября включительно будет действовать так называемый карантин выходного дня.

"Минздрав [Украины] разработал изменения в постановление номер 641, которые предусматривают внедрение на Украине "карантина выходного дня", - сказал на заседании премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава Минздрава страны Максим Степанов добавил, что по инициативе его ведомства отменяется адаптивный карантин, который до этого вводился в отдельных регионах и населенных пунктах, чтобы заменить его общенациональным.