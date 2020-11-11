В Тульской области создали двухмесячный запас лекарств для амбулаторного лечения COVID-19

ТУЛА, 11 ноября. /ТАСС/. Медучреждения Тульской области обеспечили двухмесячным запасом препаратов для амбулаторного лечения заразившихся коронавирусной инфекцией. Лекарства закуплены на сумму в 55 млн рублей, поступивших из федерального бюджета, сообщил в среду на брифинге заместитель председателя правительства региона Дмитрий Марков.

"В рамках федеральной программы на 55 млн рублей по 16 позициям получили полный объем препаратов с запасом на два месяца. Утверждены Минздравом РФ семь схем лечения, и в зависимости от клинической картины они назначаются. Есть и противовирусные препараты, и есть комбинации противовирусных с антибиотиками, есть даже гормональные препараты", - сказал Марков.

По его словам, закупленные препараты уже поступили в регион и распределяются среди медучреждений. "У нас порядка 5 тыс. пациентов на амбулаторном лечении находятся, при этом около 1,3 тыс. из них, это лица с минимальными симптомами заражения, то есть им оказание медицинской помощи не требуется, только контрольное наблюдение за состоянием. И порядка 1,4 тыс. - находятся на стационарном лечении в инфекционных госпиталях", - добавил Марков.

Ранее Тульская область закупила около 1 тыс. экспресс-тестов для диагностики коронавирусной инфекции. На брифинге Марков уточнил, что их количество в ближайшее время увеличат до 10 тыс. единиц.

По данным на 11 ноября, в Тульской области выявлено 13 797 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 132 за последние сутки, выздоровели 11 666 человек, 445 пациентов умерли.

Режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Тульской области с 16 марта, первые случаи заражения были зафиксированы 19 марта, сейчас регион находится на втором этапе снятия ограничений. Запрет на проведение массовых мероприятий продлен до конца 2020 года, с 27 октября введена обязательная самоизоляция для граждан 65 лет и старше, работодателей обязали перевести на дистанционный режим не менее 30% сотрудников. При проведении развлекательных мероприятий, в том числе спектаклей, концертов, представлений и кинопоказов, зал может быть заполнен не более чем на 30%, на спортивных мероприятиях допускается присутствие не более 10% болельщиков.