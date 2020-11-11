В Красноярске умер старейший десантник России

КРАСНОЯРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Старейший десантник России, ветеран Великой Отечественной войны, 95-летний Георгий Ивкин умер в Красноярске. Об этом в среду сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"С болью в сердце узнал об уходе из жизни самого старейшего десантника России - Георгия Терентьевича Ивкина. Ему было 95 лет, он был даже на пять лет старше самих Воздушно-десантных войск России, юбилей которых мы отмечали вместе в августе этого года. Его имя было внесено в Книгу рекордов России как самого старшего ветерана ВДВ", - написал Швыткин в Facebook.

В правительстве Красноярского края подтвердили ТАСС смерть ветерана. "Сегодня умер, похороны в субботу", - сказал собеседник агентства.

Ивкин был призван в армию в начале 1943 года, попал в 15-ю воздушно-десантную бригаду. Ранен в начале апреля 1945 года во время Венской наступательной операции. После войны окончил машиностроительный техникум, почти 60 лет работал в энергетике. В 2018 году имя Георгия Ивкина внесли в Книгу рекордов России как самого старшего ветерана Воздушно-десантных войск России. Жил в Красноярске.