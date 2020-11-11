Голикова заявила, что в РФ развернуто более 253 тыс. коек для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Более 253 тыс. коек развернуто в России в настоящее время для пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 138 тыс. оснащены подачей кислорода и свыше 30 тыс. оснащены аппаратами ИВЛ. При этом 83,4% коечного фонда в среднем по России занято, в 17 регионах занятость превышает 90%, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова во вторник на встрече с депутатами Госдумы, стенограмма которой опубликована в среду на сайте думского комитета по охране здоровья.

"На сегодняшний день в стране развернуто более 253,4 тыс. ковидных коек, из них более 138 тыс. коек оснащены подачей кислорода и более 30 тысяч коек оснащены ИВЛ", - сказала она.

Она отметила, что при этом на утро 10 ноября было занято 83,4% коечного фонда. "Это в среднем по России. Загруженность выше среднероссийского отмечалась в 41 регионе. Наиболее критичная ситуация складывалась в 17 регионах, где занятость коек составляла более 90%, а в четырех регионах более 95% коечного фонда (Республика Хакасия, Чувашская Республика, Ивановская область, Еврейская автономная область)", - добавила вице-премьер.