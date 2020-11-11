Пашаев пожаловался Колокольцеву на травлю полицией за позицию по делу Ефремова

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев обратился в главе МВД России Владимиру Колокольцеву с жалобой на полицейских, оказывающих на него давление при расследовании дела по заявлению бизнесмена Анзора Псунокова, который обвинил его в хищении 2,5 млн рублей. Как сообщил ТАСС Пашаев, это связано с его позицией по делу Ефремова.

"Я записал видеообращение к Колокольцеву, так как полиция устраивает травлю. Непонятно, на каком основании они возбудили уголовное дело по заявлению Псунокова, так как, кроме его слов, нет ничего", - сказал Пашаев. Он пояснил, что какое-то время дело не расследовалось, а возобновили его, когда началось дело Ефремова. "После суда постоянно вызывали в полицию, не давали работать. Следователь не стесняется отправлять моим клиентам сообщения с просьбой дать против меня показания", - сказал Пашаев.

По его словам, следователь, который ведет дело, пытался убедить экспертов подготовить какие-нибудь материалы, чтобы привлечь его в качестве подозреваемого, но эксперты отказались. Он уточнил, что ранее отправлял на имя министра письмо, после которого "прессинг правоохранителей только усилился".

Как утверждает потерпевший Псуноков, Пашаев ранее представлял интересы его семьи. По его словам, в 2017 году адвокат убедил его передать ему в долг 2,5 млн рублей на сделку с недвижимостью, однако эти деньги он так и не вернул. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, по которому Пашаев проходит свидетелем.