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Роскомнадзор требует от YouTube прекратить распространять ролик финансовых мошенников

С начала года ограничен доступ к более чем 30 тыс. сайтов финансовых мошенников, сообщили в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от сервиса YouTube прекратить распространять ролики финансовых мошенников, в частности, так называемого "единого компенсационного центра". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В соответствии с решением Генеральной прокуратуры России, в администрацию YouTube было направлено требование об ограничении доступа к видеоролику о деятельности единого компенсационного центра. Доступ к сайту центра заблокирован", - сказано в сообщении.

С начала года ограничен доступ к более чем 30 тыс. сайтов финансовых мошенников, сообщили в пресс-службе.

В апреле Генеральная прокуратура России потребовала заблокировать видеоролик, содержащий недостоверную информацию о выплате компенсаций НДС в размере до 300 тыс. рублей из-за коронавируса. Под видео была размещена ссылка на сайт якобы единого компенсационного реестра.

В связи с этим Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.

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