В Роспотребнадзоре сообщили, когда наберут добровольцев для испытаний вакцины "Вектора"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Добровольцев, которые примут участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса новосибирского центра "Вектор" "Эпиваккорона", наберут после определения точной даты их начала. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Официальный набор добровольцев будет инициирован после определения даты начала клинических исследований", - сказали в пресс-службе. В ведомстве пояснили, что точная дата начала пострегистрационных исследований еще не определена.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что пострегистрационные исследования вакцины "Эпиваккорона" планируют начать 15 ноября параллельно с ее введением в гражданский оборот.