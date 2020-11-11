{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Роспотребнадзоре сообщили, когда наберут добровольцев для испытаний вакцины "Вектора"

В ведомстве сообщили, что добровольцев наберут после определения точной даты начала пострегистрационных исследований

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Добровольцев, которые примут участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса новосибирского центра "Вектор" "Эпиваккорона", наберут после определения точной даты их начала. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Официальный набор добровольцев будет инициирован после определения даты начала клинических исследований", - сказали в пресс-службе. В ведомстве пояснили, что точная дата начала пострегистрационных исследований еще не определена.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что пострегистрационные исследования вакцины "Эпиваккорона" планируют начать 15 ноября параллельно с ее введением в гражданский оборот.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Пострегистрационные испытания вакцины "Спутник V" могут закончиться в мае - июне 2021 года
Читать полностью