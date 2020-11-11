В Петербурге открыли отреставрированный памятник на могиле Федора Достоевского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Отреставрированный памятник на могиле Федора Достоевского открыли в среду в Некрополе Мастеров искусств на территории Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Событие стало первым мероприятием культурного марафона к 200-летию со дня рождения писателя, который будет проходить в течение всего предстоящего года.

"Это очень важно, что преддверие юбилейного года открывается с того, что мы находимся перед возрожденным памятником Федору Михайловичу Достоевскому. Наверное, первое, что необходимо было сделать, это привести в порядок это надгробие. На надгробии высечены любимые Достоевским слова из Евангелия от Иоанна о пшеничном зерне, которое если падши в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Вот уже двести лет мы будем отмечать со дня его рождения, а его труды, его произведения, его творчество, его слово остаются для нас важными и актуальными и по сей день и, я думаю, что будут еще долго оставаться [таковыми]. Достоевский - петербургский писатель, и поэтому то, что у нас в Петербурге так начинается чествование Достоевского, обращение к его памяти именно у его памятника, это очень важно и очень достойно", - сказала на церемонии директор Музея Достоевского в Санкт-Петербурге Наталья Ашимбаева.

Цветы на могилу писателя возложил губернатор города Александр Беглов. Реставрацию надгробного памятника Достоевского и ремонтные работы на месте его захоронения осуществил Благотворительный фонд им. Грачьи Погосяна при содействии комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Проект Культурного марафона к 200-летию со дня рождения Достоевского предусматривает проведение образовательных мероприятий, посвященных жизни и творчеству писателя, в числе которых - лекции с привлечением ведущих исследователей, а также Глобальный диктант, посвященный его произведениям. Его инициаторами выступили фонд имени Погосяна и издательский дом "Аргументы и Факты - Петербург". Ранее в городском комитете по культуре сообщали, что в честь юбилея запланирована в том числе масштабная выставка в Михайловском замке, а в марте 2021 года откроется новая экспозиция Музея Достоевского.

Достоевский родился в Москве 11 ноября 1821 года, умер в Санкт-Петербурге 9 февраля 1881 года. Является автором знаменитых романов "Преступление и наказание", "Идиот", "Братья Карамазовы", "Игрок", "Бесы" и других. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 200-летия со дня рождения писателя.