Около 500 студентов медвузов направили работать в больницы Тульской области из-за пандемии

ТУЛА, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Тульской области привлекли около 500 студентов и ординаторов медицинских вузов для работы в больницах в период пандемии. Об этом в среду на брифинге сообщил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Марков.

"У нас более 2 тыс. медработников задействованы только в работе по ковиду. Большое спасибо, что к нам пришли ординаторы и студенты-медики. 500 человек влились в работу амбулаторно-поликлинического звена, работают на обзвонах, посещают вызовы на дом. И также порядка 80 человек вовлечены в работу службы скорой медицинской помощи, что позволило нам увеличить количество бригад", - сказал Марков.

Он отметил, что задействованы студенты и ординаторы мединститута Тульского госуниверситета, а также медвузов других регионов, 96 из них направлены в инфекционные госпитали. Сейчас в госпиталях действуют 1 600 мест для оказания помощи заразившимся коронавирусом, в ближайшее время планируется развернуть еще порядка 290 коек. "Санаторий "Слободка" Минобороны РФ по просьбе губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина, нам предоставляет такую возможность, а также реабилитационный центр Тульской областной клинической больницы мы задействуем в пределах 10-12 дней под данную задачу", - добавил Марков.

По данным на 11 ноября, в Тульской области выявлено 13 797 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 132 за последние сутки, выздоровели 11 666 человек, 445 пациентов умерли.

Режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Тульской области с 16 марта, первые случаи заражения были зафиксированы 19 марта, сейчас регион находится на втором этапе снятия ограничений. Запрет на проведение массовых мероприятий продлен до конца 2020 года, с 27 октября введена обязательная самоизоляция для граждан 65 лет и старше, работодателей обязали перевести на дистанционный режим не менее 30% сотрудников. При проведении развлекательных мероприятий, в том числе спектаклей, концертов, представлений и кинопоказов, зал может быть заполнен не более чем на 30%, на спортивных мероприятиях допускается присутствие не более 10% болельщиков.