В Вологодской области дополнительно выделят 90 млн рублей на борьбу с коронавирусом

ВОЛОГДА, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство Вологодской области дополнительно выделит 90 млн рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией, в том числе на оснащение новых монопрофильных госпиталей, развернутых в Вологде и Череповце. Такое поручение озвучил в среду на заседании регионального оперштаба губернатор Олег Кувшинников.

"Заявлено о необходимости выделить 90 млн рублей. Поручаю департаменту финансов выделить средства на приобретение средств индивидуальной защиты и ГСМ [для машин скорой помощи]. Также прошу выделить из областного бюджета 32,9 млн на оснащение моногоспиталей. Помимо этого, также поручаю выделить средства на рентген-аппарат в новый моногоспиталь, его там до сих пор нет. Поручаю провести все закупочные процедуры в кратчайшие сроки, немедленно. Госпитали продолжают заполняться, нужно обеспечить их всем необходимым", - сказал Кувшинников, поручив сделать закупки в течение 10 дней, до 21 ноября.

Как проинформировала заместитель губернатора Лариса Каманина, на оснащение всех моногоспиталей ранее было направлено 725 млн рублей, из них из федерального бюджета - 464 млн, из областного - 261 млн, в том числе на аппараты ИВЛ, рентген-аппараты, лекарства, медицинский кислород, СИЗ, наркозно-дыхательные аппараты, на питание и проживание привлеченного медперсонала.

"В связи с ростом заболеваемости развернуты дополнительные койки, сделаны расчеты, предлагаем дополнительно выделить 90 млн рублей, которые необходимы: 43 млн рублей - на СИЗ, 5,1 млн рублей - на обеспечение транспортного обслуживания, на ГСМ. Конкретно для моногоспиталей нужно дополнительно 21,9 млн рублей, в том числе на передвижной рентген-аппарат и УЗИ. И нужно 11 млн рублей на оборудование в Череповце для проведения гемодиализа", - пояснила замгубернатора.

На 11 ноября в области подтверждено 8 307 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 134. Выздоровели 317 человек, умерли 74.