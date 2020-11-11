Глава Ростовской области назвал высокой динамику смертности после заражения коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноября. /ТАСС/. Высокая динамика смертности от коронавирусной инфекции в Ростовской области свидетельствует об ошибках в организации оказания медицинской помощи пациентам. Об этом в среду на заседании регионального оперативного штаба по контролю распространения коронавирусной инфекции заявил губернатор региона Василий Голубев.

"Сегодня динамика смертности в регионе высокая, вы это видите по каждодневным отчетам, - сказал Голубев. - Это очень сильно настораживает. Значит, кто-то делает что-то не так". Губернатор отметил, что ранее при общении с медиками региона в качестве причины растущей смертности они указывали на позднюю госпитализацию пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, за последние семь дней, с 5 по 11 ноября, в Ростовской области умерли 110 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе умерли 994 человека. Глава региона поручил исполняющему обязанности министра здравоохранения Ростовской области Александру Крату проанализировать ситуацию и выработать новые подходы при госпитализации пациентов с коронавирусом.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, в регионе выявлено 34 042 случая заражения, 27 142 человека выздоровели. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,99. Медицинскую помощь пациентам с коронавирусом оказывают в 20 госпиталях, в которых развернуто 3 265 коек. В регионе введены ограничения, призванные сдержать распространение инфекции.