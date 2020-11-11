Стеклянные гробы, Рождество и новогодние гулянья. Главное о коронавирусе за 11 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 1 836 960 случаев заражения, из них новых — 19 851. За сутки умерли 432 человека (максимум с начала пандемии), за весь период — 31 593.
- Компания Pfizer не подавала заявления о регистрации своей вакцины в России, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
- Вакцинация "Спутником V" всех россиян вне зависимости от их профессии может начаться в январе-феврале 2021 года, заявил директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.
- Действующие ограничения в Санкт-Петербурге продлили до 15 января 2021 года.
- Ученые Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске доказали, что экстракт березового гриба чаги может подавлять размножение частиц коронавируса нового типа в пробирке.
- Заражение у привитых вакциной "Спутник V" медиков в Алтайском крае может быть связано с тем, что у них не успел выработаться иммунитет после вакцинации, считают в Минздраве РФ.
- Композитор и продюсер Виктор Дробыш госпитализирован с коронавирусом.
Москва
- Всего зафиксировано 485 545 случаев заражения, из них новых — 4477 (минимум за две недели). При этом, по словам мэра города Сергея Собянина, коронавирус перенесли 2,5–3 млн москвичей.
- Фестиваля "Путешествие в Рождество" и массовых новогодних гуляний в столице не будет.
- Минкультуры поручило театрам и концертным залам Москвы сократить продажи билетов.
- Третьяковка закроет временные выставки и перенесет некоторые проекты на 2021–2022 годы.
- В столице будут хоронить умерших из-за COVID-19 в закрытых гробах со стеклянными крышками, чтобы люди могли попрощаться.
- Ситуация в столице может стабилизироваться через две-три недели, новые решения по ограничительным мерам могут быть приняты в это время, заявил Сергей Собянин.
Мир
- Всего зафиксировано более 51,4 млн случаев заражения, умерли 1 272 094 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- На Украине вводятся общенациональные ограничения и карантин выходного дня.