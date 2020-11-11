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Пандемия COVID-19

Стеклянные гробы, Рождество и новогодние гулянья. Главное о коронавирусе за 11 ноября

© Евгений Софийчук/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 1 836 960 случаев заражения, из них новых — 19 851. За сутки умерли 432 человека (максимум с начала пандемии), за весь период — 31 593.  
  • Компания Pfizer не подавала заявления о регистрации своей вакцины в России, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
  • Вакцинация "Спутником V" всех россиян вне зависимости от их профессии может начаться в январе-феврале 2021 года, заявил директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.  
  • Действующие ограничения в Санкт-Петербурге продлили до 15 января 2021 года.
  • Ученые Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске доказали, что экстракт березового гриба чаги может подавлять размножение частиц коронавируса нового типа в пробирке.
  • Заражение у привитых вакциной "Спутник V" медиков в Алтайском крае может быть связано с тем, что у них не успел выработаться иммунитет после вакцинации, считают в Минздраве РФ.
  • Композитор и продюсер Виктор Дробыш госпитализирован с коронавирусом.

Москва

  • Всего зафиксировано 485 545 случаев заражения, из них новых — 4477 (минимум за две недели). При этом, по словам мэра города Сергея Собянина, коронавирус перенесли 2,53 млн москвичей.
  • Фестиваля "Путешествие в Рождество" и массовых новогодних гуляний в столице не будет.
  • Минкультуры поручило театрам и концертным залам Москвы сократить продажи билетов.
  • Третьяковка закроет временные выставки и перенесет некоторые проекты на 2021–2022 годы.
  • В столице будут хоронить умерших из-за COVID-19 в закрытых гробах со стеклянными крышками, чтобы люди могли попрощаться.
  • Ситуация в столице может стабилизироваться через две-три недели, новые решения по ограничительным мерам могут быть приняты в это время, заявил Сергей Собянин.

Мир

  • Всего зафиксировано более 51,4 млн случаев заражения, умерли 1 272 094 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • На Украине вводятся общенациональные ограничения и карантин выходного дня.

 

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