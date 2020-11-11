Глава Якутии прокомментировал слухи о тяжелой болезни мэра Якутска Сарданы Авксентьевой

ТАСС, 11 ноября. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев заявил, что глава города Якутска Сардана Авксентьева заранее сообщила о своем отпуске, подозрения на серьезные заболевания отсутствовали.

В среду в региональных СМИ и социальных сетях появились сообщения о грядущей отставке мэра из-за проблем со здоровьем. В Telegram-канале мэрии сообщалось, что Авксентьева находится в отпуске и проходит углубленное медицинское обследование, о том, что стало причиной необходимости медицинского обследования, не сообщалось.

"Она у меня отпрашивалась в отпуск, и никаких подозрений на что-то тяжелое на тот момент не было", - сообщил ТАСС Николаев в кулуарах форума "Сильные идеи для нового времени" в среду на вопрос о том, грядет ли отставка Авксентьевой из-за состояния здоровья.

9 сентября 2018 года на выборах Сардана Авксентьева была избрана главой городского округа "город Якутск". Она стала первой женщиной-мэром Якутска. В этом году ей исполнилось 50 лет.