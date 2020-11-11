Добровинский сообщил, что его лишили статуса из-за нарушения адвокатской тайны

"Наконец, решение квалификационного совета Адвокатской палаты Москвы у меня на руках. Мне вменяется нарушение профессиональной этики ввиду того, что я якобы разгласил адвокатскую тайну, рассказав, что мне в офис кто-то звонил с вопросом, буду ли я защищать господина Ефремова, на который я через секретаря ответил отказом", - сообщил ТАСС Добровинский.

По словам Добровинского, он не согласен с решением о лишении его статуса адвоката, в нем есть много брешей, которые дают возможность его обжаловать. "Хотя я прекрасно понимаю, что будут предприняты различные попытки помешать мне вернуть статус, но, к счастью, у меня не отняли мой ум, и у меня есть колоссальная поддержка коллег и друзей и из адвокатской среды, и политиков. Времени на подготовку иска у меня достаточно, несмотря на все затягивания со стороны Адвокатской палаты Москвы", - добавил он.

13 июля президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко возбудил дисциплинарные дела по представлениям вице-президентов в отношении Пашаева и Добровинского. 10 сентября Минюст предложил прекратить статус Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении Добровинского. Оба представления были направлены в связи с деятельностью адвокатов в рамках резонансного уголовного дела о ДТП с Ефремовым. 18 сентября адвокат Ефремова Эльман Пашаев был в очередной раз лишен адвокатского статуса на один года, а 30 октября совет Адвокатской палаты Москвы лишил Добровинского статуса на два года.