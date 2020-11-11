{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

Добровинский сообщил, что его лишили статуса из-за нарушения адвокатской тайны

Речь идет об информации о том, что ему предлагали защищать актера Михаила Ефремова

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Причиной лишения статуса Александра Добровинского стало разглашение им адвокатской тайны, а именно информации о том, что ему предлагали защищать актера Михаила Ефремова.

На эту тему
ДТП с участием Михаила Ефремова. Главное

"Наконец, решение квалификационного совета Адвокатской палаты Москвы у меня на руках. Мне вменяется нарушение профессиональной этики ввиду того, что я якобы разгласил адвокатскую тайну, рассказав, что мне в офис кто-то звонил с вопросом, буду ли я защищать господина Ефремова, на который я через секретаря ответил отказом", - сообщил ТАСС Добровинский.

По словам Добровинского, он не согласен с решением о лишении его статуса адвоката, в нем есть много брешей, которые дают возможность его обжаловать. "Хотя я прекрасно понимаю, что будут предприняты различные попытки помешать мне вернуть статус, но, к счастью, у меня не отняли мой ум, и у меня есть колоссальная поддержка коллег и друзей и из адвокатской среды, и политиков. Времени на подготовку иска у меня достаточно, несмотря на все затягивания со стороны Адвокатской палаты Москвы", - добавил он.

13 июля президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко возбудил дисциплинарные дела по представлениям вице-президентов в отношении Пашаева и Добровинского. 10 сентября Минюст предложил прекратить статус Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении Добровинского. Оба представления были направлены в связи с деятельностью адвокатов в рамках резонансного уголовного дела о ДТП с Ефремовым. 18 сентября адвокат Ефремова Эльман Пашаев был в очередной раз лишен адвокатского статуса на один года, а 30 октября совет Адвокатской палаты Москвы лишил Добровинского статуса на два года.

Теги
ДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
Пандемия COVID-19
Пострегистрационные испытания вакцины "Спутник V" могут закончиться в мае - июне 2021 года
Читать полностью