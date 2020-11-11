Собянин назвал новые ограничительные меры необходимым минимумом в период пандемии

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Новые ограничительные меры в Москве являются необходимым минимумом с учетом ситуации с коронавирусом в городе, заявил в среду мэр столицы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

"Мы видим, что последние несколько дней, больше недели идет рост заболеваемости, рост нагрузки на коечную, медицинскую систему. <...> Мы должны прогнозировать, идти на шаг вперед и прогнозировать, что будет завтра, через неделю, через две недели, как минимум через три. Исходя из этого, посоветовавшись с федеральным оперативным штабом, с Роспотребнадзором, мы это решение приняли (введение ограничительных мер до 15 января - прим. ТАСС). Это минимальные ограничения, которые возможны в этой ситуации", - сказал Собянин.

При этом он отметил, что система здравоохранения Москвы сейчас работает устойчиво.