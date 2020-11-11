Пострегистрационные испытания вакцины "Спутник V" могут закончиться в мае - июне 2021 года

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" могут закончиться в мае или июне 2021 года. Об этом сообщил в среду директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"В полном объеме эти испытания завершатся не сегодня, не завтра. В лучшем случае - май-июнь", - сказал он на заседании Еврейского делового клуба SOLOMON.help.

45-50 тыс. привитых из групп риска

Около 45-50 тыс. россиян из групп риска, в том числе медицинские работники, уже привились вакциной от коронавируса "Спутник V", сообщил Гинцбург.

"Группы риска сейчас вакцинируются массово, именно врачи, работающие в "красной зоне". На сегодняшний день провакцинировано этим препаратом порядка 45-50 тыс. людей. В основном это люди, врачи из группы риска", - сказал он.

Пострегистрационные исследования вакцины "Спутник V" могут закончиться в мае или июне 2021 года - разработчик.

Вакцинация препаратом "Спутник V", вне зависимости от профессии, может начаться в январе-феврале 2021 года.

На эффективность вакцины от коронавируса могут влиять препараты, подавляющие иммунитет - глава Центра им. Гамалеи.