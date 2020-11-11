Самоизоляция для лиц старше 65 лет стала обязательной в Вологодской области

ВОЛОГДА, 11 ноября. /ТАСС/. Жители Вологодской области 65 лет и старше, а также граждане с высоким риском тяжелого течения коронавирусной инфекции теперь обязаны соблюдать режим самоизоляции, ранее это ограничение носило рекомендательный характер. Соответствующее решение принято в среду на заседании регионального оперштаба, сообщил губернатор Олег Кувшинников.

"Тяжелая степень течения болезни и наиболее высокая летальность наблюдается среди возрастных пациентов, среди лиц старше 65 лет. Полностью поддерживаю рекомендации Роспотребнадзора о необходимости перевести из рекомендуемых в обязательную норму самоизоляцию для лиц с высоким риском тяжелого заболевания. Это лица старше 65 лет. Это требование сегодня абсолютно оправданно, мы должны защитить наших старших от болезни", - сказал Кувшинников на заседании регионального оперштаба.

Глава региона поручил также развернуть муниципальные волонтерские штабы в помощь пожилым гражданам на самоизоляции, широко о них проинформировать. "Пока это единственное ограничение, которое вводим дополнительно к существующим. Мы видим, что соседние регионы уже пошли по более жесткому сценарию, они начинают полностью закрывать системы гостеприимства, общепита. Если мы будем и далее идти по негативному сценарию, то будем вынуждены ужесточать ограничения. Давайте не будем этого допускать, чтобы экономика работала в полном объеме", - отметил губернатор.

Как сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по области Ирина Кузнецова, большая доля заболевших - 75% - в Вологде и Череповце. При этом наблюдается снижение инфицированных среди рабочих промышленных предприятий, среди школьников и студентов, что говорит об эффективности принимаемых мер. Однако растет число заболевших среди служащих и офисных сотрудников, существенный рост - среди граждан старше 65 лет. "Возрастных пациентов больше всего среди госпитализированных и умерших. Требуется максимальное разобщение в данной категории и строгое соблюдение санитарных правил", - указала Кузнецова.

На 11 ноября в области подтверждено 8 307 случаев инфицирования коронавирусом, прирост за сутки - 134 случая. Выздоровели 317 человек, умерли 74 пациента.