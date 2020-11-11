МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Минобрнауки планируют совместно развивать молодежное предпринимательство в России, в частности, программу "Стартап как диплом". Соглашение об этом подписали в среду на форуме "Сильные идеи для нового времени" глава АСИ Светлана Чупшева и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Мы подписали соглашение между Минобрнауки РФ и АСИ по поддержке в вузах программы "Стартап как диплом" и в целом по поддержке молодежного предпринимательства. На сегодняшний день несколько десятков вузов участвуют в проектах АСИ. Работают вузовские акселераторы, где студенты могут предложить свой стартап, в течение года заниматься его развитием, реализацией, и эта работа засчитывается университетами как диплом. Приоритетно развивать эту систему, которая дает возможность студентам и выпускникам получать необходимые компетенции в предпринимательстве. Очень важно, что университеты становятся точками роста социально-экономического развития регионов", - отметила на подписании Чупшева.

По словам Фалькова, сотрудничество с АСИ поможет выпускникам создавать инфраструктуру с новыми рабочими местами. "У нас много совместных проектов АСИ, и это еще один, адресованный студентам российских вузов. Самое главное - это возможность для молодых, энергичных и талантливых студентов и выпускников российских вузов начать свое собственное дело. Не только работать по специальности, но и создавать рабочие места", - сказал министр.

По соглашению АСИ и Минобрнауки РФ планируют совместно разрабатывать научно-образовательные проекты для развития компетенций, отвечающих потребностям экономики, поддерживать молодежные предпринимательские инициативы и анализировать инструменты поддержки, которые применяются в различных организациях.

В рамках соглашения будут разработаны предложения по эффективному взаимодействию АСИ и министерства с подразделениями вузов, которые помогают выпускникам в трудоустройстве. Также стороны будут сотрудничать по уже существующим направлениям в АСИ - "Новый бизнес", "Молодые профессионалы" и "Социальные проекты".

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.