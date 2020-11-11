{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Форум "Сильные идеи для нового времени"

Кравцов считает, что школьников следует учить предпринимательству при помощи практики

Должна быть возможность попробовать себя в различных ситуациях, сообщил глава Минпросвещения

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Учеников школ следует учить основам предпринимательства на основе разбора практических кейсов, заявил в среду глава Минпросвещения Сергей Кравцов на форуме "Сильные идеи для нового времени".

"Это не прочитаешь в книжках всегда, это должна быть определенная практика, возможность попробовать себя в различных ситуациях, - сообщил Кравцов, - Таких технологий немного в системе образования, я их видел в восточных странах, я думаю, что мы тоже будем смотреть и предлагать наши технологии. Только практика, разбор кейсов, не только книги, но и практическая деятельность".

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
ДТП с участием Михаила Ефремова
Добровинского лишили статуса за высказывания о виновности Ефремова
Александр Добровинский несколько раз заявлял, что не возьмется за дело актера, потому что "хорошо знает, как сделать так, чтобы он ушел от наказания", а защита пьяного водителя, по вине которого погиб человек, противоречит его принципам
Читать полностью