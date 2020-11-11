Кравцов считает, что школьников следует учить предпринимательству при помощи практики

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Учеников школ следует учить основам предпринимательства на основе разбора практических кейсов, заявил в среду глава Минпросвещения Сергей Кравцов на форуме "Сильные идеи для нового времени".

"Это не прочитаешь в книжках всегда, это должна быть определенная практика, возможность попробовать себя в различных ситуациях, - сообщил Кравцов, - Таких технологий немного в системе образования, я их видел в восточных странах, я думаю, что мы тоже будем смотреть и предлагать наши технологии. Только практика, разбор кейсов, не только книги, но и практическая деятельность".

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.