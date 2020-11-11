Гинцбург: иммунодепрессанты могут влиять на эффективность вакцины от коронавируса

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Препараты, подавляющие иммунитет, могут влиять на эффективность вакцины от коронавируса. Об этом заявил в среду глава Центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V", Александр Гинцбург.

"На фоне подавленной иммунной системы, естественно, иммунный ответ вакцины будет ослабленным или совсем никчемным", - предупредил он, выступая на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help.

По его словам, такое может быть при некоторых заболеваниях или на фоне приема иммунодепрессантов, например при хронических онкологических болезнях. "Даже если они их потом отменяют, все равно иммунная система чрезвычайно долго восстанавливается и поэтому чрезвычайно плохо реагирует на вновь вводимый антиген", - подчеркнул Гинцбург.

Глава Центра им. Гамалеи отметил, что людям с аутоиммунными заболеваниями нужно проконсультироваться с врачом перед вакцинацией. "Я не могу сказать, что есть такие люди, которым однозначно нельзя сделать вакцинацию. Есть группы людей, которым перед тем, как делать вакцинацию, нужно очень хорошо провериться, с помощью желательно врача, который их видит не в первый раз, если такая возможность есть. <…> Это группа людей, которые страдают аутоиммунными заболеваниями, например: псориаз, астма, поллинозы, любые обострения, связанные с естественной атакой антител на собственный организм", - добавил он.