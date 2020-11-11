Испания будет требовать отрицательный тест на коронавирус от прибывающих из стран риска

МАДРИД, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Испании будут требовать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус от путешественников, которые прибывают из стран с высоким уровнем распространения инфекции. Об этом сообщили в среду в Минздраве королевства.

"Испания будет требовать от международных путешественников из стран риска отрицательный ПЦР-тест, [сделанный] в течение 72 часов до прибытия в Испанию, чтобы иметь возможность въехать в страну, - уточнили в ведомстве. - Эта мера дополняет меры по контролю состояния здоровья, которые в настоящее время проводятся в отношении всех пассажиров международных рейсов".

В министерстве уточнили, что в формуляре, который должны заполнить все пассажиры перед въездом в страну, появится вопрос, "есть ли [у путешественника] отрицательный ПЦР-тест, проведенный за 72 часа до прибытия в Испанию". "Документ должен быть оригиналом, составленным на испанском или английском языке, он может быть представлен в бумажном или электронном формате", - добавили в ведомстве.

Туристические агентства, туроператоры, транспортные компании должны будут информировать пассажиров о данной мере, которая вступит в силу 23 ноября.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено почти 1,4 млн инфицированных, около 39,7 тыс. пациентов умерли. 25 октября правительство Испании вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого продлено до мая будущего года. Согласно решению властей, в королевстве был введен обязательный комендантский час до 9 ноября. После этого принятие подобных мер находится в компетенции региональных властей. Им также позволено принимать решения об ограничениях на въезд и выезд со своих территорий.