Число инфицированных коронавирусом в Италии с начала пандемии превысило 1 млн

РИМ, 11 ноября. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 1 028 424 при выявлении 32 961 нового случая заражения за последние 24 часа. Такие данные содержатся в распространенной в среду сводке министерства здравоохранения республики.

Число летальных исходов от последствий коронавирусной инфекции за последние 24 часа составило 623, что является максимумом с начала апреля. Общее число жертв достигло 42 953. Вылечились 372 113 человек.

Число пациентов, помещенных в отделения интенсивной терапии, превысило 3 тыс. Почти 30 тыс. достигло число госпитализированных. 580 тыс. заразившихся проходят лечение в домашних условиях.

По данным Высшего института здоровья, благодаря принятым ограничительным мерам, включающим комендантский час, рост коэффициента распространения вируса удалось остановить на уровне 1,7. Однако теперь задача - его опустить до показателя ниже 1. В связи с этим не исключается, что правительство может ввести двухнедельный общенациональный локдаун, который пока распространяется только на отдельные части страны. Как заявил в опубликованном в среду в газете La Stampa интервью премьер-министр Джузеппе Конте, все делается для того, чтобы избежать подобного сценария.