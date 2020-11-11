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Пандемия COVID-19
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Исследования вакцины "Спутник V" на детях могут начаться в мае - июне 2021 года

РФПИ ранее сообщил, что ее эффективность по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" на детях могут начаться в мае - июне 2021 году. Об этом сообщил в среду директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

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"Можно начинать исследования, начиная где-то с мая-июня", - сказал он на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help.

РФПИ ранее сообщил, что эффективность "Спутника V" по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%. Также отмечалось, что наблюдение за 10 тыс. вакцинированных среди дополнительных волонтеров вне клинических испытаний (из медиков и других групп риска) подтвердило эффективность вакцины на уровне более 90%.
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