Исследования вакцины "Спутник V" на детях могут начаться в мае - июне 2021 года

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" на детях могут начаться в мае - июне 2021 году. Об этом сообщил в среду директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
"Можно начинать исследования, начиная где-то с мая-июня", - сказал он на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help.
РФПИ ранее сообщил, что эффективность "Спутника V" по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%. Также отмечалось, что наблюдение за 10 тыс. вакцинированных среди дополнительных волонтеров вне клинических испытаний (из медиков и других групп риска) подтвердило эффективность вакцины на уровне более 90%.