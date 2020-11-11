Исследования вакцины "Спутник V" на детях могут начаться в мае - июне 2021 года

ДТП с участием Михаила Ефремова

Добровинского лишили статуса за высказывания о виновности Ефремова

Александр Добровинский несколько раз заявлял, что не возьмется за дело актера, потому что "хорошо знает, как сделать так, чтобы он ушел от наказания", а защита пьяного водителя, по вине которого погиб человек, противоречит его принципам

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