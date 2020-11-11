Гинцбург: второй компонент вакцины от коронавируса повышает ее эффективность на 30%

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Технология вакцинации от коронавируса результативнее при двукомпонктном введении - эффективность вакцины от коронавируса при однокомпонентном введении составляет лишь 60%, при двухкомпонетном - 90%, сообщил в среду директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

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"При двухкомпонетном введении вакцины повышается [эффективность] процентов на 30: с 60% до 90%", - сказал он на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help.

По словам разработчика, если у человека не выработались антитела после введения второго компонента вакцины, можно попробовать привиться еще раз через три недели.