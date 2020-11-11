Гинцбург указал, что трудность борьбы с коронавирусом вызвана локализацией его очагов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Эпидемический процесс коронавирусной инфекции в России из завозного стал локализовавшимся, поэтому с ним стало трудно бороться. Об этом заявил в среду глава Центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V", Александр Гинцбург, выступая на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help.

"Для нашей страны эта инфекция начиналась как завозная, то есть основным источником инфекции были аэропорты: Москва, Санкт-Петербург и далее по списку. <…> Эпидпроцесс перешел из завозного, он локализовался, почему сейчас так и трудно бороться. Если на первой стадии мы боролись с завозной формой инфекции, когда можно было блокировать пути передачи, то сейчас блокировать пути передачи фактически невозможно, потому что много локальных очагов собственных, которые вспыхнули, и более-менее начали функционировать одновременно", - сказал он.

Ученый отметил, что распространение инфекции в регионах "особенно стало очевидно, когда все отдохнули в ограниченном количестве мест, будучи очень скученными, потом 1 сентября пошли в школу".

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать иммунитет до двух лет. Первая партия вакцины была направлена в регионы РФ 12 сентября.