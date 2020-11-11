Число умерших от коронавируса в Великобритании превысило 50 тыс. человек

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом типа, в Великобритании за последние сутки составило 595. Как свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте правительственной информации, всего с начала пандемии в королевстве зафиксировано более 50,3 тыс. летальных исходов, что является самым высоким показателем в Европе.

Великобритания стала пятой страной в мире, где зафиксировали более 50 тыс. смертей из-за коронавируса, после США, Бразилии, Индии и Мексики.

За последние 24 часа в Соединенном Королевстве зарегистрировано 22,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности число выявленных случаев инфицирования достигло 1,25 млн.

Ранее власти Соединенного Королевства признали, что в условиях второй волны пандемии единственный способ предотвратить резкий рост смертности - ввести новый карантин. Он начал действовать 5 ноября и должен продлиться до начала декабря.

В Англии, где проживает 84% населения 66-миллионной Великобритании, закрыты пабы, бары, рестораны, парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы, магазины, за исключением тех, которые торгуют продуктами питания или предметами первой необходимости. Разрешены встречи не более двух человек, не проживающих вместе, и только на улице. Жителям Англии разрешено совершать лишь поездки на работу, к месту учебы, выходить из дома за продуктами и предметами первой необходимости, а также для занятий спортом или оказания помощи другим людям. Разница с первым карантином, который был введен в марте этого года и начал ослабляться лишь в мае, заключается в том, что сейчас продолжают работать детские сады, школы, многие университеты, парламент и суды.

Власти остальных административно-политических частей Соединенного Королевства определяют действующие на их территории ограничения самостоятельно. В Шотландии и Северной Ирландии в настоящий момент они похожи на вышеописанные. Наиболее строгие карантинные меры в Уэльсе, вступившие в силу 23 октября, вновь отменены с 9 ноября: там открылись пабы, рестораны, непродовольственные магазины, спортзалы. Как отметили местные власти, за указанный период удалось добиться снижения числа случаев заражения коронавирусом.