Волонтеров в Смоленске и районах области обеспечили машинами для работы в период пандемии

ТАСС, 11 ноября. Более 30 служебных автомобилей передали волонтерам органы власти Смоленской области для оказания помощи населению в период пандемии коронавируса. Транспорт им предоставлен как в Смоленске, так и во всех районах области, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

"Во исполнение поручения губернатора в настоящее время волонтерам уже предоставлены по региону свыше 30 автотранспортных средств: шесть автомобилей от областной и городской администраций, также по одному автомобилю закреплено за добровольцами в каждом муниципальном образовании региона, что позволяет значительно повысить оперативность оказания социальной помощи гражданам", - говорится в сообщении на сайте областной администрации.

По данным пресс-службы, также сформирован резерв автомобилей, который может быть использован в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. "Знаю, что у нас еще остаются резервы, призываю вас изыскать дополнительные машины, которые можно было бы предоставить в пользование как волонтерам, осуществляющим доставку пожилым гражданам продуктов питания, хозяйственных товаров, лекарственных препаратов, так и в медицинские учреждения, для нужд системы здравоохранения", - приводит пресс-служба слова губернатора Алексея Островского.

Как сообщалось, в начале ноября Островский в связи с ухудшением эпидемической обстановки в регионе поручил областным и муниципальным органам власти передать волонтерам служебные автомобили для оказания помощи пожилым жителям и людям с хроническими заболеваниями.

По данным оперативного штаба на 11 ноября, в Смоленской области с начала пандемии подтверждены 10 025 случаев заражения, в том числе 101 - за последние сутки. Всего выздоровели 6 803 человека, умерли 248 пациентов.

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса был введен в регионе 18 марта, масочный режим - с 12 мая. Область находится на третьем этапе снятия ограничений, в регионе введена обязательная термометрия посетителей при входе в торговые центры и супермаркеты, приостановлена работа ресторанов, кафе, баров, а также проведение развлекательных заведений в ночное время. Жители региона в возрасте 65 лет и старше, граждане, имеющие серьезные заболевания, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Онлайн-режим введен для сотрудников предприятий и организаций в возрасте 65 лет и старше, также они могут оформить больничные листы.