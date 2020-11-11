В ЛДПР предлагают ввести штраф до 80 тыс. руб. за нарушения при установке дорожных камер

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов фракции ЛДПР в среду внесла в Госдуму законопроект о введении уголовного штрафа за нарушение ГОСТ при установке нестационарных фото- и видеокамер для контроля за дорожным движением. Правительство РФ дало на него отрицательный отзыв.

Согласно предложенным поправкам в Уголовный кодекс РФ, "неисполнение требований по соблюдению ГОСТ" в части установки нестационарных специальных, работающих в автоматическом режиме камер для обеспечения контроля за дорожным движением на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах "наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо ограничением свободы на срок до одного года".

Как отмечается в отзыве правительства, который ранее подготовила комиссия по законопроектной деятельности, согласно статье 2 закона "О стандартизации в Российской Федерации", данный ГОСТ "является документом по стандартизации и применяется на добровольной основе". "Таким образом, нарушение правил, которые содержатся в указанном ГОСТ и носят рекомендательный характер, не может образовывать состав преступления", - говорится в отзыве.

Кроме того, отметили в кабмине, авторы не привели обоснования необходимости применения уголовных мер за нарушение стандарта установки камер.