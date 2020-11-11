Памфилова удивлена награждением главы избиркома Петербурга орденом Почета

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова выразила удивление в связи с информацией о награждении орденом Почета главы горизбиркома Санкт-Петербурга Виктора Миненко. ЦИК не ходатайствовал "даже о благодарности" ему, заявила она.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в среду вручил Миненко орден Почета. Награждение прошло по видеосвязи, за ним наблюдали председатели 64 избирательных комиссий.

"Я не могу в это поверить, этого не может быть. ЦИК подает ходатайство о награждении самых достойных. Миненко Виктора Александровича в их числе, естественно, не было", - приводит слова Памфиловой Telegram-канал ЦИК в среду.

По ее словам, ЦИК России "не ходатайствовал даже о благодарности председателю горизбиркома Санкт-Петербурга". "Странно было бы ходатайствовать о награждении человека, которому ЦИК России по совокупности его деятельности в избирательной системе оказал недоверие", - отметила глава ЦИК.

Она добавила, что право ходатайствовать о награждении председателя регионального избиркома имеют губернаторы. "Как правило, они всегда согласовывают это предварительно с Центральной избирательной комиссией. В данном случае никакой информации со стороны губернатора Санкт-Петербурга по этому поводу мы не получали", - уточнила Памфилова.

В конце сентября ЦИК признал работу избиркома Петербурга неудовлетворительной и выразил недоверие Миненко. Памфилова также предложила членам избиркома Петербурга досрочно сложить с себя полномочия в связи с неудовлетворительной работой. По ее словам, необходимо подождать реакцию городского избиркома на данное постановление ЦИК, в крайнем случае у ЦИК есть возможность подать иск в суд с ходатайством о роспуске комиссии.