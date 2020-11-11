Вся вакцина "Спутник V" выкуплена государством

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Вся произведенная вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" выкуплена государством, в розницу она не поступает, сообщил в среду директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"У нас вся вакцина выкуплена российским государством, поэтому где купить... Мне кажется, она не продается, естественно, ни в розницу, ни другим способом", - сказал он на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать иммунитет до двух лет. Первая партия вакцины была направлена в регионы РФ 12 сентября.