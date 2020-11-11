Спикер Верховной рады Разумков заразился коронавирусом

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в среду в Facebook .

"Риск подхватить коронавирус есть у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь", - сообщил он. Разумков призвал граждан соблюдать карантинные ограничения и пожелал всем здоровья.

В понедельник сообщалось, что положительный результат теста на коронавирус получили президент Украины Владимир Зеленский и руководитель офиса президента Андрей Ермак. По данным агентства "Украинские новости", лица, контактировавшие с Зеленским и Ермаком, будут пребывать на самоизоляции до получения отрицательных результатов теста на коронавирус. Кроме того, коронавирус выявлен у министра обороны Андрея Тарана.

Первый случай заражения коронавирусом на Украине выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. С 1 августа вступили в силу новые правила адаптивного карантина: регионы были поделены на четыре зоны, где в зависимости от эпидемической ситуации действуют разные ограничения. Правительство страны в дальнейшем продлило карантин и режим чрезвычайной ситуации в стране до 31 декабря.

Кабмин Украины в среду решил заменить адаптивный карантин на общенациональный, установив ограничения по всей стране на "оранжевом" уровне. Кроме того, с 14 ноября минимум до 29 ноября в стране будет действовать так называемый карантин выходного дня, когда в субботу и воскресенье карантинные ограничения будут еще более жесткими.

Минздрав Украины сообщил в среду, что за прошедшие 24 часа в стране зарегистрировали 10 611 случаев заражения коронавирусом, за это время умер 191 пациент от осложнений, вызванных коронавирусом, выздоровели 6 802 человека.