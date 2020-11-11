Новогодние торжества в Курске проведут на нескольких небольших площадках

ТАСС, 11 ноября. Уличные площадки для праздничных новогодних мероприятий в Курске рассредоточат по районам и округам города, чтобы избежать больших скоплений людей в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Роман Старовойт в кулуарах форума "Сильные идеи для нового времени" в среду.

"На улице риск заражения существенно снижается, мы на сегодняшний день понимаем, что все-таки какие-то площадки в областном центре должны быть, но не в одном месте, как это было в прошлые годы, а рассредоточены по районам и округам города. Это позволит не скапливаться в одном месте, и риск заражения будет существенно снижен. В пятницу на совещании я рассмотрю все предложения по мероприятиям", - сказал Старовойт.

Губернатор также сообщил, что регион будет минимизировать бюджетные траты на подготовку к празднованию Нового года. "Потому что финансовые средства потребуются на приобретение медикаментов, средств индивидуальной защиты, поддержку медиков и технических служб, которые обеспечивают лечение пациентов с коронавирусом", - сказал Старовойт.

К 11 ноября в Курской области выявили 12 390 случаев заражения коронавирусом, 139 из них - за последние сутки. За все время 9 174 человека выздоровели, 130 пациентов умерли, для лечения пациентов в регионе развернуто более 1,5 тыс. коек. В регионе действует обязательный масочный режим в общественных местах, со 2 ноября работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, ограничено проведение массовых, спортивных мероприятий, работа ресторанов и театров. С 9 ноября большинство школьников региона перешли на дистанционное обучение.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.