Добровинского лишили статуса за высказывания о виновности Ефремова

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Александр Добровинский лишен статуса адвоката за высказывания о том, как Михаилу Ефремову "уйти от наказания" и о виновности актера после обращения к нему для защиты. Об этом сообщается в опубликованном решении совета Адвокатской палаты Москвы.

"Применить к адвокату Д. меру дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката за нарушение требований пункта 2 статьи 5 Кодекса профессиональной этики адвоката ("Адвокат должен избегать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре"), что выразилось в публичном сообщении им в период с 9 по 11 июня сведений об имевшем место факте обращения к нему неустановленного лица за оказанием юридической помощи Е., снабженном высказываниями, пренебрегающими презумпцией невиновности и искажающими существо инкриминируемого Е. деяния", - говорится в решении совета.

При этом совет не нашел нарушения адвокатской тайны и прекратил дисциплинарное производство в этой части. Также прекращено дисциплинарное производство, возбужденное по представлению московского управления Минюста в части эпатажности и привлечения к себе внимания с помощью публичной активности по уголовному делу Ефремова.

В решении указывается, что Добровинский считает, что квалифкомиссия вменила ему новое дисциплинарное нарушение, которого не было в представлении Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ, а также допустила, что он якобы мог придумать факт обращения к нему за защитой Ефремова с целью самопиара. Совет отклонил этот довод.

"Свое публичное обоснование причины отказа от потенциальной защиты Е. я не считаю нарушением, поскольку конкретного обращения ко мне не было, в этот момент я был свободен от каких-либо профессиональных обязательств по настоящему делу и был вправе выразить свое мнение в отношении вида преступления, а не конкретного человека", - приводятся в документе слова Добровинского. Также Добровинский утверждает, что не осуждал Ефремова, а обсуждал само происшествие. Он отметил, что другие адвокаты давали схожие публичные комментарии, но в отношении них это не признается нарушением.

Добровинский также заявил, что договаривался о примирении с Федеральной палатой адвокатов и в этой связи просил о примирении Совет московской палаты. "Ранее я уже письменно обращался с предложением о примирении в ФПА РФ, и в ответе четко прослеживалось согласие с моей позицией и намерение к примирению, которому помешали неизвестные мне обстоятельства", - приводится цитата адвоката в документе. При этом в ответе ФПА, представленном совету, был отказ в примирении, и обращение не отзывалось.

После аварии Добровинский несколько раз публично заявлял, что не возьмется за дело Ефремова, потому что "хорошо знает, как сделать так, чтобы Ефремов ушел от наказания", а защита пьяного водителя, по вине которого погиб человек, противоречит его принципам. По словам самого Добровинского, обращение о защите актера поступило к его секретарше, через которую он передал отказ, а сам не стал разговаривать.