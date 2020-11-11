Кабинет министров Чувашии одобрил законопроект о стратегии развития региона до 2035 года

ТАСС, 11 ноября. Законопроект "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года" одобрен в среду на заседании кабинета министров республики. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы региона.

"В среду правительство Чувашии одобрило законопроект о стратегии развития республики до 2035 года. В дальнейшем он будет направлен на рассмотрение в Госсовет Чувашии, этот вопрос планируется включить в повестку заседания до конца месяца", - сказал собеседник агентства.

Законопроект на заседании представил заместитель председателя кабинета министров Чувашии - министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. По его словам, 29 октября было получено положительное заключение от Минэкономразвития России по утверждению стратегии. "В документ был внесен ряд предложений и корректировок от профильных федеральных министерств, после чего стратегия была полностью одобрена. Однако мы не собираемся закрывать канал связи с любыми заинтересованными лицами, которые готовы поделиться своими идеями и мыслями по развитию региона. Напоминаю, что данная стратегия - живая, поэтому мы открыты к диалогу", - приводятся его слова в сообщении пресс-службы министерства экономического развития и имущественных отношений республики.

В сообщении говорится, что основные цели стратегии развития Чувашской Республики до 2035 года коррелируются с Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Главным приоритетом остается повышение благосостояния каждого жителя региона, основанное на формировании конкурентоспособной экономики с высоким инвестиционным и инновационным потенциалом.

В сентябре глава Чувашии Олег Николаев сообщил ТАСС, что в стратегию развития республики до 2035 года будет включена программа комплексного развития региона на период 2020-2025 годов. Он отмечал, что это позволит задачам программы на ближайшие пять лет обрести силу закона.

Комплексная программа разработана ЗАО "Международный центр развития регионов" и представляет собой план действий по развитию Чувашской Республики на ближайшие пять лет. Она состоит из комплекса проектов и мероприятий, увязанных между собой по ресурсам, срокам, промежуточным и конечным результатам, возможностям транспортной, энергетической, информационно-коммуникационной и социальной инфраструктуры. Обсуждение проекта комплексной программы состоялось 24 июня на заседании Высшего экономического совета Чувашской Республики, который был включен в программу Чебоксарского культурного форума, посвященного празднованию 100-летия образования Чувашской автономной области. В ходе разработки программы прошло ее обсуждение в СМИ, в экспертном сообществе. В результате было получено более 500 предложений от жителей республики и общественности, свои идеи также вносили органы исполнительной власти Чувашской Республики и местного самоуправления.