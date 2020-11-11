Ульяновские власти вводят обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет с 16 ноября

УЛЬЯНОВСК, 11 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в среду внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности", согласно которым в регионе с 16 ноября вводится самоизоляция для жителей старше 65 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"Согласно изменениям в указ, с 16 по 30 ноября лицам в возрасте старше 65 лет и жителям, имеющим хронические заболевания, предписано не покидать место проживания. Исключениями являются обращения за медицинской помощью, передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, в целях выгула домашних животных", - отмечается в сообщении.

Жителям региона рекомендовано воздержаться от посещения мест массового пребывания людей. В Ульяновской области также продолжает действовать перчаточно-масочный режим. Согласно документу, лица без средств индивидуальной защиты не будут допущены в объекты торговли и транспорт. В случае выявления нарушителей продавцы имеют право отказать им в обслуживании, а водитель общественного транспорта - прекратить движение. Факты административного правонарушения будут фиксироваться.

По данным оперативного штаба региона, в Ульяновской области выявлено 23 124 случая коронавируса. Выздоровели 18 503 человека, умерли 286 пациентов с подтвержденной инфекцией.