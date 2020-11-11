Культурным учреждениям Москвы порекомендовали ввести QR-коды

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Музеям, библиотекам, зоопаркам, кинотеатрам и другим учреждениям культуры в Москве рекомендовано ввести QR-коды для регистрации сотрудников и посетителей и последующем их информировании о возможном контакте с заболевшим коронавирусом. Об этом сообщается в приказе департамента культуры, опубликованном в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Рекомендуется обеспечить прохождение посетителями и работниками процедуры регистрации посещения, необходимой в том числе для последующего получения уведомлений о возможном контакте с заболевшим новой коронавирусной инфекцией, с использованием специального электронного сервиса на официальном сайте мэра и правительства Москвы или путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377", - говорится в документе.

Уточняется, что данное нововведение касается организаций культуры, осуществляющих музейную, выставочную, библиотечную, культурно-досуговую деятельность, а также деятельность по кинопоказу и зоопарков

Усиление мер по предотвращению распространения коронавируса

В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 10 ноября, усилил меры по предотвращению распространения коронавируса в городе, введя дополнительные ограничения с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года.

Среди них - перевод студентов городских вузов и колледжей на дистанционное обучение, их транспортные карты будут временно заблокированы. Перестают работать детские развлекательные центры, детские комнаты в ресторанах и торговых центрах. С 23:00 до 06:00 в городе не смогут работать кафе и рестораны, ночные клубы. Организациям, работа которых связана с очным присутствием граждан, рекомендуется ввести систему QR-кодов.

Кроме того, культурные, развлекательные, зрелищные и другие подобные мероприятия с участием зрителей, включая выставки, запрещаются, при этом ограничения не распространяются на "официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти". В театрах, кинотеатрах и концертных залах ограничено максимальное число зрителей - не более 25% вместимости зала, а массовые спортивные мероприятия могут проходить с участием зрителей, если они согласованы с городским департаментом спорта и управлением Роспотребнадзора.

Ранее мэр ввел ряд других профилактических мер, в том числе школьники 6-11-х классов с 19 октября перешли на дистанционное обучение, которое продлено до 22 ноября. До конца ноября будет действовать домашний режим для людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Работодателей обязали перевести 30% сотрудников на удаленную работу, а для посещения ночных клубов ввели QR-коды.

Ограниченная продажа билетов

Театры, концертные залы и кинотеатры в Москве обязали продавать не более 25% билетов на одно мероприятие в период с 13 ноября до 15 января включительно.

"Руководителям театров, концертных организаций, кинотеатров, подведомственных департаменту культуры, обеспечить реализацию билетов на мероприятия, проводимые в период с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно, с учетом ранее реализованных билетов, исходя из заполняемости мест проведения мероприятий не более 25% от общей вместимости места проведения мероприятий", - говорится в документе.

Уточняется, что при реализации билетов в объеме более 25% от общей вместимости места проведения мероприятий, проводимых с 13 ноября по 15 января, учреждениями департамента культуры столицы принимаются меры, предусмотренные постановлением правительств РФ №442 об особенностях отмены, замены либо переноса мероприятий в условиях действующего в Москве режима повышенной готовности.

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