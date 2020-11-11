Вице-премьер Украины Резников заразился коронавирусом

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников сообщил в среду, что у него выявлен коронавирус.

"С вечера понедельника (9 ноября - прим. ТАСС) нахожусь на самоизоляции. Сегодня получил результаты ПЦР-теста. Положительный. Чувствую себя нормально", - написал он в Facebook. Несколькими минутами ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков также сообщил в Facebook о том, что у него диагностировали коронавирус.

Резников в среду принимал участие в заседании правительства Украины, которое проходило в режиме видеосвязи.

Ранее на Украине коронавирус был выявлен среди высшего руководства страны, высокопоставленных чиновников и политиков. В частности, коронавирусной инфекцией заразились президент Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, министр финансов Сергей Марченко, министр обороны Андрей Таран и ряд других.

Кабмин Украины 11 ноября решил заменить адаптивный карантин на общенациональный, установив ограничения по всей стране на "оранжевом" уровне. Кроме того, с 14 ноября и как минимум до 29 ноября в стране будет действовать так называемый карантин выходного дня, когда в субботу и воскресенье ограничения будут еще более жесткими.

Минздрав Украины сообщил в среду, что за прошедшие 24 часа в стране зарегистрировали 10 611 случаев заражения коронавирусом, за это время умер 191 пациент от осложнений, вызванных инфекцией, выздоровели 6 802 человека.