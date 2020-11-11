Минобрнауки перевело вузы Москвы и Петербурга на дистанционное обучение

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Минобрнауки РФ переводит подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля, университетам в регионах рекомендовано принять аналогичное решение, исходя из ситуации в каждом отдельном субъекте РФ. Это следует из имеющегося в распоряжении ТАСС приказа за подписью главы министерства Валерия Фалькова.

"Руководителям находящихся в ведении министерства науки и высшего образования РФ образовательных организаций <...> рекомендовать по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора переход на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции на соответствующей территории РФ", - говорится в приказе.

Вузы Москвы и Санкт-Петербурга, подведомственные министерству, переводятся на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля.

Согласно приказу, руководителям вузов также следует предусмотреть проведение зимних сессий в дистанционном формате и разработать меры дополнительной материальной поддержки студентов.

Кроме того, устанавливается персональная ответственность руководителей учебных заведений за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом, в том числе за нахождение на рабочих местах беременных женщин, женщин, имеющих детей до 14 лет, работников старше 65 лет или имеющих хронические заболевания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что студенты колледжей и вузов, подведомственных властям столицы, будут переведены на дистанционный формат обучения с 13 ноября до 15 января. Правительство Москвы также рекомендует принять аналогичные решения учредителям федеральных и частных вузов и колледжей.