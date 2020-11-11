Специалисты "Вектора" нашли более 15 соединений для разработки препаратов от COVID-19

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Специалисты новосибирского центра "Вектор" выявили более 15 соединений, обладающих противовирусной активностью, для создания препаратов от коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

"К настоящему времени проведена оценка противовирусных свойств более 500 кандидатных терапевтических средств. Работы проводятся в несколько этапов, включающих изучение свойств в экспериментах in vitro (на культурах клеток) и in vivo (на лабораторных животных). Было обнаружено более 15 соединений, обладающих выраженной противовирусной активностью и перспективных для создания лечебных препаратов против COVID-19", - говорится в сообщении.

Центр "Вектор" также проводит исследования по оценке эффективности зарегистрированных в России противовирусных препаратов и других терапевтических средств с точки зрения перспективности их использования в лечении COVID-19.