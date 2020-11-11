Спасших детей из огня во Владимирской области военных представили к наградам

ТАСС, 11 ноября. Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО), которые спасли троих детей во время пожара во Владимирской области, представлены к наградам. Об этом говорится в сообщении ЗВО, распространенном в среду.

"Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев отдал указание о представлении военнослужащих к награде", - говорится в сообщении.

Как уточнили в округе, в среду утром военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО Виктор Шаталов и Мурад Аслуев следовали к месту службы. Увидев пожар в частном доме, они направились к нему. На месте военнослужащие помогли детям 9, 11 и 13 лет выбраться из здания.

"Прибывшие сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар на площади 72 кв. м", - отмечается в сообщении.

Сейчас дознаватели устанавливают причины ЧП.