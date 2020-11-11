Череповец в 2,5 раза увеличил турпоток за счет промышленного туризма

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Развитие промышленного туризма позволило моногороду Череповцу в Вологодской области в 2,5 раза увеличить число туристов - с 200 тыс. до 450 тыс. в год. Поддержка этого направления туризма на федеральном уровне позволит сделать его привлекательным в целом по стране, сообщил в среду на форуме "Сильные идеи для нового времени" губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Россия - это не только объекты историко-культурного наследия, это мощь промышленных предприятий. Количество туристов в Череповце благодаря развитию промышленного туризма выросло в 2,5 раза и составило 450 тыс., а было меньше 200 тыс. Мы, создав музей (в "Северстали"), поняли, что нужно открыть промплощадку, если не пустим на "Северсталь" туристов, то одними интерактивными технологиями туристов не привлечем. И мы открыли стан 2000 - самый крупный, широкополосный стан горячей прокатки в России и в Европе, где показана мощь производства при температуре более 1 тыс. градусов. Открыли галерею для туристов, разработали безопасный маршрут", - рассказал Кувшинников.

Теперь туристы видят мощь промышленной России, уникальное оборудование, которого в мире - единицы, отметил губернатор. Затем компания "Фосагро" подхватила идею и построила интерактивный музей "Зеленая планета", где показала, как производятся минеральные удобрения, как они влияют на почву. Музей сделали бесплатным, сейчас наблюдается вал туристов разных возрастов, проводится профориентация школьников. "Промышленный туризм начал широко шагать по области. Открыли на Вологодском молочном заводе дегустационный зал, показали технологию производства, затем шоколадная фабрика "Атаг", кружевная фирма "Снежинка". На сегодня в Вологодской области 27 предприятий в 13 муниципалитетах проводят профессиональные экскурсии, и 13 музеев перепрофилировали экспозиции под историю наших знаменитых брендов", - сказал глава региона.

Он предложил со следующего года выделить отдельное направление господдержки на федеральном уровне: создание и оборудование демонстрационных, выставочных, дегустационных, смотровых площадок и залов на предприятиях с целью развития и продвижения промышленного туризма. "Мы это делаем за счет средств предприятий, поддерживаем из областного бюджета. Если бы федеральные гранты могли получать предприятия, особенно малых народных промыслов, то мы сделали бы огромный маркетинговый ход по продвижению национальных брендов, предприятий", - подытожил Кувшинников.

О туризме в регионе

Правительство области ставит перед собой задачу достичь не менее 5% валового регионального продукта от туризма, сообщил Кувшинников. "Возможности и ограничения - это кадры и инфраструктура. Нам надо создавать инфраструктуру, которая была бы востребована туристами разных возрастов и степени достатка. Когда на территории нет ни одной гостиницы 4 или 5 звезд, то зарубежные туристы, гости из Москвы и Петербурга не поедут. И нам необходимо сделать все, чтобы продвигать наши знаменитые на весь мир бренды. И принимать туристов так, как это делают наши коллеги и партнеры в Турции, которые вкладывают миллиарды долларов в продвижение турпродукции", - подчеркнул губернатор.

В 2019 году Вологодскую область посетили более трех миллионов туристов и экскурсантов. Наиболее популярны Великий Устюг и вотчина Деда Мороза, Кирилло-Белозерский и Спасо-Прилуцкий монастыри, зафиксировано почти 800 заходов судов, проинформировал губернатор.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.