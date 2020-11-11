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Пандемия COVID-19

Эксперт рассказал, в каком случае россияне смогут получить импортную вакцину от COVID-19

Если у государства будет возможность закупить вакцину, граждане смогут выбрать между разными производителями, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Если у России будет возможность закупить импортную вакцину от коронавируса, у россиян будет выбор, каким препаратом - ответственным или зарубежным, привиться. Об этом сообщил в среду заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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"В стране действует закон об иммунопрофилактике, который позволяет населению выбирать вакцинный препарат - будь то импортная, будь то отечественная вакцина. Если будет возможность приобретать [импортную] вакцину, то, конечно, штаб борьбы с коронавирусной инфекцией предпримет все попытки для того, чтобы у населения был выбор", - сказал он на круглом столе в онлайн-формате в ТАСС, посвященном работе региональных систем здравоохранения в период пандемии.

Горелов отметил, что сам поддерживает наличие разнообразия вакцинных препаратов. По его словам, одной и той же вакциной нельзя привить и детей, и взрослых, и лиц старше 65 лет.
"Нужно давать врачам возможность выбора. Оценив те или иные показания для вакцин, мы выявим и противопоказания", - сказал он.

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РоссияПандемия COVID-19
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