Работодателям Ульяновской области рекомендовали изменить время начала рабочего дня

УЛЬЯНОВСК, 11 ноября. /ТАСС/. Ульяновские власти рекомендовали работодателям региона изменить время начала рабочего дня для разгрузки транспорта в часы пик. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой правительства региона.

"С целью уменьшения количества пассажиров общественного транспорта в часы пик работодателям рекомендовано рассмотреть вопрос о переносе времени начала рабочего дня", - отмечается в сообщении.

Согласно изменениям в указ "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности", которые в среду внес губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, с 25 ноября организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа, рекомендовано оснастить посадочные места защитными экранами. В салонах городского электрического и автомобильного транспорта будут установлены бактерицидные рециркуляторы воздуха.

В изменениях также содержатся рекомендации для работодателей по переводу на удаленный режим работы беременных.

По данным оперативного штаба региона, в Ульяновской области выявлено 23 124 случая коронавируса. Выздоровели 18 503 человека, умерли 286 пациентов с подтвержденной инфекцией.