Сессия об Общероссийской акции #мывместе в рамках форума АСИ. Трансляция

Форум АСИ/ТАСС

В рамках форума "Сильные идеи для нового времени" проходит сессия об Общероссийской акции взаимопомощи #мывместе. Участники дискуссии обсуждают, как пандемия повлияла на работу бизнеса, НКО и государства, каких результатов удалось достичь благодаря акции, как сохранить проекты, появившиеся за время пандемии, и преумножить гражданскую активность и в каком формате продолжит существовать проект.

В рамках акции #мывместе удалось оказать адресную помощь более 3,5 млн россиян, включая пожилых, маломобильных, медиков, социальных работников и других. В акции активно принял участие бизнес: более 9,5 тыс. партнеров пожертвовали 1,8 млрд рублей и предоставили товаров более, чем на 30 тыс. тонн.

В мероприятии принимают участие замдиректора Фонда "Росконгресс", директор соцплатформы фонда Росконгресс – фонда Инносоциум Елена Маринина, президент фонд продовольствия "Русь" Юлиа Назарова, замруководителя исполкома Общероссийского народного фронта Дмитрий Поликанов, председатель Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики" Павел Савчук, гендиректор благотворительного фонда "Открывая горизонты" Анна Семерикова, руководитель проектного офиса по внутренним коммуникациям и корпоративной социальной ответственности "Росатома" Анна Жигульская, директор по устойчивому развитию и корпоративным программам аффилированных компаний в России Philip Morris International Inc. Ирина Жукова, заместитель председателя Совфеда Галина Карелова, директор ГБУ города Москвы "Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтерского движения "Мосволонтер" Дмитрий Покровский.

Форум "Сильные идеи для нового времени", который проводят Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд "Росконгресс", проходит 11-13 ноября.