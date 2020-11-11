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Пандемия COVID-19
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Гинцбург надеется, что до конца года не менее 1,5 млн россиян будут привиты от COVID-19

Директор НИЦ им. Гамалеи напомнил, что вакцину получили уже несколько десятков тысяч граждан России

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Более 1,5 млн россиян привьют вакциной "Спутник V" до конца 2020 года. Об этом в среду заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Не меньше 1,5 млн [человек] в этом году привьются, потому что уже несколько десятков тысяч привились наших граждан по производственному принципу", - сказал он.

По словам Гинцбурга, в ноябре планируется произвести порядка 200 тыс. доз вакцины, в декабре - около 1,5 млн доз.

Ранее он сообщил, что около 45-50 тыс. россиян из групп риска, в том числе медицинские работники, уже привились "Спутником V".

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия планирует до конца года произвести 2 млн доз "Спутника V", а с апреля следующего года выпускать до 6 млн доз в месяц.

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