В Петербурге компенсации получили почти 9 тыс. медиков, заразившихся коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга перечислили единовременные выплаты из городского бюджета почти 9 твс. медицинских работников, которые заразились коронавирусом при оказании помощи больным. Об этом в среду сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

"Выплаты в общей сложности получили заболевшие медики - 8 915 человек - по городскому постановлению № 221", - сказал Эргашев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Он добавил, что медикам также выплачиваются средства из федерального бюджета. По постановлению № 415 в Санкт-Петербурге выплаты получили 43 732 человека на сумму 3,7 млрд рублей, по постановлению № 484 - 24 408 человек на сумму 6,2 млрд рублей. Кроме того, по указу президента РФ Владимира Путина № 313 социальные выплаты получили 8 102 человека на сумму около 6,2 млрд рублей.

27 октября Эргашев сообщал, что за время пандемии число медиков, заразившихся коронавирусом в Петербурге, достигло 10 тысяч, 38 из них умерли.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление № 221 о единовременной выплате медицинским работникам, которые заразились новой коронавирусной инфекцией вследствие оказания помощи пациентам. В случае заражения медицинского работника ему предоставляется единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей. Если заражение привело к инвалидности, то медработник получит 500 тыс. рублей. В случае смерти из-за заражения коронавирусом членам семьи медработника предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

По последним данным, в Петербурге выявили 74 485 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 45 032 человека, умерли 4 317. За последние сутки в городе выявили 1 574 случая заражения - максимум за время пандемии.